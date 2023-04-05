В ОКБ Нижневартовска впервые спасли мужчину с помощью подмышечно-бедренное шунтирования

В окружной больнице Нижневартовска спасли жителя Радужного, у которого выявили острый тромбоз подколенной артерии и синдром Лериша, при котором поражается самый крупный сосуд в организме — брюшная аорта. Для спасения пациента врачи впервые провели экстраанатомическое подмышечно-бедренное шунтирование. Об этом стало известно от департамента здравоохранения Югры.

«При таких состояниях существует несколько вариантов оперативного вмешательства, самый распространенный из них — пришивание шунта в виде «штанов» к брюшной аорте и бедренным артериям. Этот вариант большой открытой операции на животе был отклонен, учитывая возраст и сопутствующий анамнез: пациент просто не перенес бы подобную операцию. После всех обсуждений было принято решение провести экстраанатомическое подмышечно-бедренное шунтирование справа», – рассказывает врач-ангиохирург Дмитрий Корнилов.

Сегодня жизнь мужчины вне опасности. Пациент чувствует себя хорошо, боли прошли, и он уже выписан из больницы.