Вартовчанин получил шесть лет колонии за подаренные пять граммов гашиша из Италии

Житель Нижневартовска заказал через интернет-магазин в Италии 20 граммов гашиша и получил в подарок от добрых продавцов еще пять граммов наркотика. Теперь 47-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на шесть лет за крупный размер средств, рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.

«Полученный товар мужчина не успел донести домой – оперативники таможни задержали гражданина на выходе из здания почтамта. При этом установлено, что россиянин заказал 20 граммов гашиша, однако итальянцы доложили покупателю еще 5 граммов в подарок. Итоговый вес наркотических средств превысил 25 граммов, что квалифицируется уже как крупный размер», − отметили в таможне.

Напоминаем, ранее жительница поселка Барсово украла деньги у родного отца на покупку наркотиков. Ей грозит шесть лет лишения свободы.