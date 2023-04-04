Точные сроки открытия крупного торгово-спортивного центра в Нижневартовске неизвестны

В Нижневартовске перенесли открытие нового торгово-спортивного центра возле Комсомольского озера. ТЦ планировали запустить в конце марта. Информацию URA.RU подтвердил представитель застройщика.

«Все верно, перенесли открытие [торгового центра]. Пока новых точных сроков назвать не можем», — прокомментировали журналисту URA.RUв отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Причину задержки открытия центра в компании не назвали.

Известно, что комплекс будет состоять из двух этажей. По информации застройщика, на первом расположатся магазины коротких покупок, а на втором откроют спортивный центр, разделенный на несколько зон.