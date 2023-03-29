Югорский школьник оставил бабушку и дедушку без денег ради компьютерной игры

В Нижневартовске школьник перевел деньги с дебетовых карт бабушки и дедушки на счет аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ОМВД города.

Как рассказала бабушка мальчика, ее внук увидел в одном из популярных приложений рекламу «промокода» для покупки аксессуара для компьютерной игры стоимостью более 27 тысяч рублей. Решив приобрести данный «чит-код», он перевел с карты бабушки 27 555 руб. на счет неизвестного продавца. Однако тот заявил, что оплата не прошла, и уговорил подростка совершить покупку еще раз.

«Не догадываясь, что его обманывают, мальчик воспользовался банковской картой дедушки и перечислил неизвестному еще 29000 рублей. Но программный код так и не получил, а после перевода денежных средств мнимый продавец перестал выходить на связь, в результате на неустановленный счет было зачислено более 56 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские напомнили о важности разговоров с детьми на тему безопасности в Интернете. Необходимо объяснить им, что регистрация в играх, требующих личной информации, должна происходить в вашем присутствии. Также важно научить детей критически относиться к информации, поступающей из Интернета.