Двое подростков получили травмы в ДТП в Нижневартовске

Двое подростков 16 лет пострадали в ДТП в Нижневартовске. Авария произошла днем накануне, 28 марта, на ул. Ленина. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 35-летний водитель Toyota, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, сбил детей, которые переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 125 водителей и 33 - за нарушение правил перевозки детей.