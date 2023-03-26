Жителей ХМАО просят помочь в поисках пропавшего год назад мужчины

Следственный комитет Югры просит помочь в поисках жителя поселка Высокий города Мегиона Темникова Валентина Петровича 1982 года рождения. В последний раз его видели в июле 2022 года в районе Излучинска. Мужчина отправлялся на реку Вах купаться.

С тех пор он не выходил на связь с родственниками и близкими. Отмечается, что переезжать югорчанин не планировал, ранее на длительное время свое место жительства и место работы не покидал.

Сведения о личности без вести пропавшего: на вид 40 лет, спортивного телосложения, ростом около 170-176 см., лицо круглое, глаза карие, волосы темные с сединой, короткие.

Особые приметы: имеются татуировки на правом плече, на левом бедре и на коленях.

Следственное управление просит граждан оказать содействие в распространении сведений о розыске мужчины. Если вы владеете информацией, которая может иметь значение для следствия по данному уголовному делу, просим обращаться по телефонам: 8-922-766-88-36, 8 (3467) 32-62-06, 02 или 112.