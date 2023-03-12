В Нижневартовске началась подготовку к строительству Центра боевых искусств

В Нижневартовске появится Центр боевых искусств. Подготовка к его строительству уже началась, сообщает пресс-служба правительства округа в своем телеграм-канале.

«Уже идут подготовительные работы к строительству — в 11 микрорайоне на пересечении улиц Спортивной и Пермской расчищают площадку от снега, чтобы начать выторфовку грунта», - говорится в сообщении.

В центре будет два универсальных зала-трансформера, спортивный и тренажерный, а также административно-бытовые помещения. Вартовчане смогут заниматься тхэквондо, классическим и тайским боксом, спортивной борьбой, ушу, кикбоксингом.

Территория для Центра боевых искусств находится на пересечении улиц Спортивной и Пермской. На его возведение предусмотрено 816 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.