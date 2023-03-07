Новые открытые спортплощадки построят для жителей Нижневартовска

В Нижневартовске в этом году появятся новые открытые спортивные площадки. Места их размещения опубликовала пресс-служба администрации города:

школа №2, ул. Омская, 16-А;

школа №22, ул. Дружбы Народов, 14;

26 микрорайон, в районе дома по ул. Ленина, 37;

на территории СОК «Олимпия», ул. Чапаева, 22;

2-П микрорайон на улице Заводской;

квартал Молодежный, в районе здания по ул. Таежная,7-В;

5 микрорайон, в районе дома по ул. Мира, 28.

В пресс-службе отметили, что при выборе мест размещения спортплощадок власти ориентировались, в первую очередь, на мнение жителей. Средства на их установку выделены из бюджета города и утверждены на заседании думы.