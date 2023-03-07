Новые открытые спортплощадки построят для жителей Нижневартовска

В Нижневартовске в этом году появятся новые открытые спортивные площадки. Места их размещения опубликовала пресс-служба администрации города:
- школа №2, ул. Омская, 16-А;
- школа №22, ул. Дружбы Народов, 14;
- 26 микрорайон, в районе дома по ул. Ленина, 37;
- на территории СОК «Олимпия», ул. Чапаева, 22;
- 2-П микрорайон на улице Заводской;
- квартал Молодежный, в районе здания по ул. Таежная,7-В;
- 5 микрорайон, в районе дома по ул. Мира, 28.
В пресс-службе отметили, что при выборе мест размещения спортплощадок власти ориентировались, в первую очередь, на мнение жителей. Средства на их установку выделены из бюджета города и утверждены на заседании думы.