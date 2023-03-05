В Нижневартовске расширяют перечень профессий, по которым могут работать подростки

В Нижневартовске организуют 1346 рабочих мест для трудоустройства подростков. Сейчас ведется работа по расширению перечня профессий, среди которых: помощник делопроизводителя, помощник специалиста бухгалтерского отдела, помощник мастера, помощник секретаря, помощник архивариуса, помощник библиотекаря и другие.

Напомним, работодателям компенсируются расходы на оплату труда граждан с учетом страховых взносов в размере 10 000 рублей за полный отработанный месяц на одного несовершеннолетнего на период участия в мероприятии.