В Нижневартовске дети собираются массово подраться на этих выходных

Учителя в Нижневартовске просят родителей удержать своих чад дома на этих выходных: педагоги рассылают по родительским чатам сообщения о том, что якобы ЧВК «Редан», получившее накануне взрывную известность по всей стране, планирует массовую драку. На сообщения, которые пугают родителей, обратил местный телеканал N1.

«На 4-5 марта намечены массовые драки детей в нашем городе возле торговых центров и на Комсомольском озере», — сказано в одном из таких смс. При этом неясно, откуда появилась эта информация и насколько она достоверна.

В управлении по безопасности, законности и правопорядку Нижневартовска журналистам сказали, что ситуация под контролем, и усиления правоохранительных органов на эти выходные не планируется.