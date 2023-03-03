В Нижневартовске пройдут гонки «Лыжня для всех»

В Нижневартовске 11 марта пройдут лыжные гонки «Лыжня для всех». Торжественная церемония открытия состоится в 13 часов на Комсомольском озере, а сами забеги начнутся с 10 часов. К участию приглашаются спортсмены и любители лыжных гонок всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в программе предусмотрено 13 забегов. Протяженность дистанций составит 500, 1000 и 2000 метров.

Заявки на участие в забегах принимаются в виде онлайн-регистрации, она будет доступна до 20 часов 9 марта. Также можно направить документы на электронную почту: dss-regsport@mail.ru или подать заявку лично, обратившись в физкультурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (улица Мира, 29-А, кабинет №23) до 17 часов 9 марта.