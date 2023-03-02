Заболеваемость внебольничной пневмонией среди вартовчан сократилась почти на 60%

В Нижневартовске сократилась заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю с 20 по 26 февраля в стационар госпитализировали 5 заболевших, неделей ранее - 11 человек. Таким образом, показатель заболеваемости упал за неделю почти на 60%, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Тем не менее, в городе продолжают регистрироваться случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За неделю врачи взяли под наблюдение 26 взрослых и 9 детей с ковидом.

«Медики напоминают о необходимости соблюдения противоэпидемических мер (масочный режим, социальная дистанция, влажная уборка, проветривание помещений и, конечно, вакцинация)»,- отметили в пресс-службе мэрии.