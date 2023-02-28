Огромную опухоль удалили хирурги детской больницы Нижневартовска

Хирурги детской окружной больницы Нижневартовска удалили восьмикилограммовую опухоль у 15-летней пациентки. Тератома достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости, рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в соцсетях.

«Постепенное увеличение размеров живота пациентка стала наблюдать в октябре 2022 года, но по этому поводу за медицинской помощью не обращалась. К февралю 2023 года игнорировать изменения в теле уже было невозможно, и семья впервые обратилась к врачу по месту жительства, где при обследовании была выявлена доброкачественная опухоль», – поделился историей глава ведомства.

Врачи Нижневартовска успешно провели операцию и сохранили девушке шанс на материнство. Сейчас пациентку уже перевели из реанимации.