В Нижневартовском районе столкнулись «КамАЗ» и «Лада»

Накануне, 20 февраля, в Нижневартовском районе в ДТП пострадал 42-летний мужчина на «Ладе». В его автомобиль врезался «КамАЗ».

«В 13:00 на 6 км автодороги «Подъезд к водозабору на р. Вах – п. Большетархово «в Нижневартовском районе произошло столкновение двух транспортных средств «Лада» и «Камаз». По предварительным данным, 39-летний мужчина, управляя транспортным средством «Камаз», при выезде со второстепенной дороги налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада», под управлением 44-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.