Старшеклассник создает виртуальный Нижневартовск в игре Minecraft

Владимир Никон строит виртуальный Нижневартовск в компьютерной игреMinecraft, используя спутниковые снимки, проект носит название «Квадровартовск». Ученик планирует расширять модель и добавлять в нее все торговые центры, памятники и культовые места Нижневартовска. На данный момент уже существуют нижневартовские площадь Нефтяников, Дворец искусств и больница-долгострой, сообщает «Вестник».

«Мы хотим построить, как минимум до набережной. Потом за Обью будет зона, где игроки смогут сами строить свои дома. Площадь будет со спавном, т.е. там, где начинается игра. Грин Парк будет магазином, где можно будет, например, закупить броню, как принято в Майнкрафт», – рассказал создатель нижневартовских достопримечательностей в игре Владимир Никон.

Сложность работы заключается в том, чтобы с идеальной точностью передать все элементы архитектуры – это требует усидчивости, а также обширных знаний в области информатики и геометрии.

Свою жизнь Владимир планирует связать с Нижневартовском, а профессию с IT-технологиями.