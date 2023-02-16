Utair возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Нижневартовск

Авиакомпания Utair возобновляет рейсы из Москвы в Нижневартовск. Полеты будут выполняться ежедневно с 1 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Продажа билетов по данному направлению уже началась. Вылет из аэропорта «Внуково» — в 23:45, из Нижневартовска — в 6:30.

«Продолжаем работу над улучшением транспортной доступности городов Ханты-Мансийского автономного округа и с начала марта по просьбам пассажиров запускаем ежедневный рейс из Нижневартовска в Москву. Теперь нашим пассажирам станет еще удобнее планировать поездки по России и за рубеж — из Внуково мы выполняем более 700 рейсов в месяц по 26 направлениям», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее Utair уже работал на данном маршруте, отметили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Перевозку пассажиров из московского аэропорта «Внуково» в югорский город и обратно компания прекратила в 2018 году.