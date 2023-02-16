В Нижневартовске сбили 59-летнюю женщину на переходном переходе

Накануне, 15 февраля, в ДТП в Нижневартовске пострадала 59-летняя женщина. Ее сбил водитель легковушки на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Около 09:15, в городе Нижневартовск, 24-летний водитель «Toyota» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении 59-летней женщине, в результате чего допустил на неё наезд. Пешеход доставлен в медицинское учреждение. Как пояснил водитель, в момент наезда он объезжал стоящие автомобили», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске произошла авария с тремя пострадавшими.