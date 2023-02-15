Директором новой школы в Нижневартовске планируют назначить Станислава Строчинского

В 25 микрорайоне Нижневартовска заканчивают строительство школы №44. Новое образовательное учреждение будет иметь экологическое направление, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Инвестор завершает строительство школы в 25 микрорайоне. Учреждению, напомним, уже присвоен номер – она станет 44-ой. Это будет еще один уникальный образовательный центр с экологическим направлением», – сообщили в ведомстве.

Между тем, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко предварительно назначил на должность директора школы Станислава Строчинского. Сейчас он руководит школой №23.

Записать ребенка в школу можно будет после окончания строительства и получения учреждением лицензии.