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Почти полторы тысячи вартовчан встали на лыжи

Почти полторы тысячи жителей Нижневартовска поучаствовали в «Лыжне России»

Почти полторы тысячи вартовчан встали на лыжи
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

Почти 1,5 тысячи любителей и профессионалов приняли участие в «Лыжне России», которая прошла в Нижневартовске 11 февраля.

«В программе физкультурного мероприятия состоялись спортивные забеги на на дистанцию 4000 метров и 8000 метров. Все участники мероприятия в качестве сувенира получили стилизованные шапки спортсменов», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что сейчас лыжники готовятся к следующему массовому забегу. 11 марта в Нижневартовске пройдет Кубок главы города по лыжным гонкам «Лыжня для всех».


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Сегодня в 09:25, просмотров: 53, комментариев: 0
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