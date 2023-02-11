Врачи из Нижневартовска попались на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

В Нижневартовске судят медработников, которые торговали сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает muksun.fm.

По версии следствия, врачи и медсестры после получения денег от клиента вносили в официальную систему Минздрава недостоверные данные о прохождении вакцинации от коронавируса. На руки пациенту выдавали документ, подтверждающий наличие прививки.

Участники организовали банду, в которой были распределены роли. Воспользоваться услугой смогли порядка 14 вартовчан. Подделка и торговля OR-кодами может обернуться для обвиняемых тюрьмой.