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Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции

Пропавшую после землетрясения в Турции вартовчанку нашли мертвой

Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции
Фото: t.me/ugra_ch

Вартовчанка Ирина не выжила в страшном землетрясении в Турции. Ранее сообщалось, что из-под завалов достали ее мужа и дочь – они живы и находятся в больнице. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис» со ссылкой на подругу погибшей.

Напомним, что югорчанка переехала в Адияман пять лет назад после того, как вышла замуж за турка. Дом, в котором жила вартовчанка с семьей, оказался полностью разрушен.

6 и 7 февраля в Турции произошло мощнейшее за последние 80 лет землетрясение. По предварительным данным, число умерших во время катаклизма превысило 12 тысяч человек.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 649, комментариев: 0
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