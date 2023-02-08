Уроженка Нижневартовска пропала без вести после землетрясения в Турции

В Турции после землетрясения пропала уроженка Нижневартовска Ирина. Она жила вместе с семьей в Адиямане, находящемся в одной из наиболее пострадавших от землетрясения провинций Турции, пишет 86.ru.

Об исчезновении Ирины сообщила ее подруга Людмила. По словам девушки, дом, в котором жила вартовчанка с семьей, оказался полностью разрушен. «Ни хлеба, ни воды — ничего нету! Все просят о помощи — слышно крики под завалами. Но люди самостоятельно не могут их вытащить, только сверху если — что они могут разобрать, кого-то вытащить. Нету ни оборудования, нету машин», – рассказала Людмила.

Родители Ирины, которые живут в Нижневартовске, также пока ничего не знают о дочери. «На данный момент мне только известно, что их дом разрушен, больше ничего. Подруги Ирины обращались в посольство в Москве, информации пока никакой. К сожалению, у меня нет телефонных номеров турецких родственников», – сообщила мама Ирины Татьяна Евгеньевна.

По данным телеканала «Мегаполис», супруга и дочь Ирины нашли живыми, поиски женщины продолжаются.

6 и 7 февраля в Турции произошло мощнейшее за последние 80 лет землетрясение. По предварительным данным, погибли более семи тысяч человек, свыше 40 тысяч получили ранения.