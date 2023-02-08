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В Нижневартовске жителям разрушенного дома не придется доплачивать за новые квартиры

Жильцов разрушенного дома в Нижневартовске освободили от доплаты за новые квартиры

В Нижневартовске жителям разрушенного дома не придется доплачивать за новые квартиры
Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске, частично обрушившегося при взрыве газа, освободили от доплаты за новое жилье. Им не придется платить за разницу в площади новых квартир, которые им предоставят взамен сносимых. Такое решение приняли депутаты гордумы, сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

«Собственникам жилых помещений в доме №6а на улице Мира установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения жильём без уплаты разницы между стоимостью изымаемых и предоставляемых городом жилых помещений по договорам мены», - написал градоначальник.

В думе Нижневартовска ТАСС уточнили, что эта мера поддержки потребует ориентировочно около 15 млн рублей из бюджета муниципалитета.

Взрыв бытового газа в доме по улице Мира, 6А произошел вечером 4 декабря 2022 года. В результате ЧП погибли 10 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Накануне власти Югры приняли решение исключить дом из окружной программы капитального ремонта. Специалисты проверят счета собственников дома, и, если жильцы уже внесли платежи за капремонт, им произведут возврат средств.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 175, комментариев: 0
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