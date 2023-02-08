В Нижневартовске на уроке технологии школьница случайно ранила одноклассника ножницами

В школе №3 Нижневартовска школьница случайно задела одноклассница ножницами для рукоделия. Ему понадобилась медицинская помощь, которую оказали в образовательном учреждении, сообщил «Вестник» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Девочка по неосторожности задела одноклассника ножницами для рукоделия. Конфликтной ситуации между детьми не было», – добавили в ведомстве.

После происшествия с учениками провели внеплановые инструктажи по соблюдению требований безопасности на уроках технологии. В школу также вызвали родителей обеих сторон. Они не стали выдвигать претензий.

Отметим, что ранее в соцсетях распространяли информацию, что школьница ранила одноклассника из-за конфликта.

Напоминаем, в декабре прошлого года восьмиклассник устроил поножовщину в школе №21 в Нижневартовске. Его одноклассник попал в больницу в тяжелом состоянии.