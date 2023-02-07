Строительство лыжно-биатлонного центра началось в Нижневартовске

В Нижневартовске началось строительство лыжно-биатлонного центра. Объект возводится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас ведутся земляные работы в зоне стартовой площадки, где разместятся зрительские трибуны и стрельбище. Также началось устройство фундамента под будущее здание административно-бытового назначения, искусственной горки на трассе, идет отсыпка территории песком.

«Отмечу, что крупные спортивные объекты в Нижневартовске не строились более 10 лет. Важно, чтобы занятия спортом были доступны для всех жителей. Так, в 2022 году открыли многофункциональную спортивную площадку на улице Энтузиастов в старой части города, а на улице Героев Самотлора (это уже новые микрорайоны) установили первый в городе комплекс уличных тренажеров под навесом для маломобильных групп населения. В этом году запланирована установка еще 8 многофункциональных спортивных площадок», – сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

Строительство лыжно-биатлонного центра рассчитано на год – до конца 2023 года. Возведением объекта занимается нижневартовская компания ООО «Шипка», которая участвовала в строительстве сквера Железнодорожников.