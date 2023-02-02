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Около 60 парковочных мест появятся возле медучреждений Нижневартовска

Возле поликлиник Нижневартовска сделают дополнительные парковки

Около 60 парковочных мест появятся возле медучреждений Нижневартовска
Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске оборудуют порядка 60 новых парковочных мест возле взрослых и детских поликлиник по улице Нефтяников. Горожане неоднократно просили обратить внимание на необходимость расширения автостоянок на этих участках.

«Потребность в них действительно есть. В зимний период ситуация обостряется, так как парковка транспорта осуществляется хаотично, что создает угрозу безопасности передвижения пешеходов», – отметил директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Владимир Сушков.

Власти отмечают, что для создания парковочных мест придется снести некоторые деревья, но специалисты постараются максимально сохранить зеленые насаждения.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 299, комментариев: 0
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