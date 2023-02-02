Рейс из Нижневартовска в Узбекистан появится в конце марта

Из Нижневартовска можно будет улететь в Узбекистан. Новый рейс по маршруту Наманган-Нижневартовск-Наманган с 31 марта запускает авиакомпания Uzbekistan Airways. Полеты между городами запланированы на пятницу, сообщает пресс-служба администрации югорского города в своем телеграм-канале.

«Рейсы будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам – Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

На данный момент из Нижневартовска нет прямых рейсов в города Узбекистана.

Наманган - второй по численности населения город в Узбекистане после Ташкента. Считается памятником истории республики.