Ученые признали пригодными для проживания дома, расположенные рядом с разрушенным

В Нижневартовске дома №№6, 4-А и 8-А, прилегающие к дому №6-А на улице Мира, где 4 декабря 2022 года произошел взрыв бытового газа, признали пригодными для проживания. Это следует из результатов обследования домов, подготовленного учеными Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Экспертиза проводилась по поручению главы города Дмитрия Кощенко, сообщили в департаменте ЖКХ администрации. Согласно техническим заключениям, состояние домов оценивается как «работоспособное – ограниченно работоспособное» – эксплуатировать дома можно.

«Специалисты управляющей компании продолжат мониторинг информации от маячков, установленных ранее, которые позволяют фиксировать малейшие изменения конструкций дома. Представленные заключения будут рассматриваться 9 февраля на заседании Межведомственной комиссии. По результатам встречи будут сделаны окончательные выводы в отношении рассматриваемых домов. Информация доведена до жителей», - отметили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Ранее дом №6-А на улице Мира, где произошел взрыв, признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Работы по демонтажу здания начнутся летом. После их завершения пройдет дополнительное обследование домов №№6, 4-А и 8-А, чтобы оценить состояние конструктивов зданий.