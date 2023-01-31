Нижневартовский перинатальный центр стал лучшим в РФ по мнению пациентов

Перинатальный центр Нижневартовска признали лучшим в России. Роддом стал лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». Рейтинг был составлен НИИ социальной статистики в Санкт-Петербурге, опираясь на мнение пациентов роддома. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«В ходе исследования респондентами заполняется опросный лист, разделенный на две категории: организации, работающие в различных отраслях промышленного производства и бытовых специализациях. В каждом виде деятельности необходимо было самостоятельно вписать (так называемая «открытая» форма анкетирования) только одно предприятие, с работой которого данный человек был хорошо знаком (как специалист предприятия-контрагента или как физическое лицо), сотрудничество с которым оценено как наиболее стабильное, а услуги и деятельность – наиболее качественные на протяжении долгого времени», – отметили в ведомстве.

Ранее больница и три врача из Югры стали лауреатами Всероссийской премии «ПроДокторов-2022».