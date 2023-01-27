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В Нижневартовске задержали 41-летнего шоколадного вора

Похититель 14 шоколадок из магазина Нижневартовска хотел их перепродать для личной выгоды

В Нижневартовске задержали 41-летнего шоколадного вора
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске задержали 41-летнего ранее судимого местного жителя за кражу 14 шоколадок в супермаркете. Мужчина признался, что похитил сладости для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Установлено, что мужчина, убедившись, что его действия остаются незамеченными для окружающих и сотрудников магазина, похитил упаковку сладостей и прошел мимо кассового терминала, не оплатив товар», – отметили в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 223, комментариев: 0
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