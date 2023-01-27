Банк России по Тюменской области раскрыл деятельность финансовой пирамиды в ХМАО

В Нижневартовске раскрыли деятельность финансовой пирамиды. По информации представителей отделения Банка России по Тюменской области, потребительский кооператив «Уральский» выдавал людям займы и привлекал деньги граждан в качестве финансовой организации.

Однако сведения о кооперативе не включены в государственные реестры субъектов рынка микрофинансирования, размещенные на официальном сайте Банка России. Специальных разрешений (лицензий) Банка России у организации также не оказалось. При этом фирма обещала своим клиентам подозрительно высокий процент дохода.

По поводу деятельности ПК «Уральский» Банк России направил обращение в прокуратуру ХМАО-Югры.

«Важно помнить, если вы обращаетесь в организацию, которая нелегально работает на финансовом рынке, это опасно денежными потерями: финансовые пирамиды приносят обогащение только своим организаторам, а обращение к нелегальным кредиторам чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа, потерей залога», – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Отметим, что с 2021 года была выявлена и пресечена деятельность еще двух организаций, занимающихся незаконным привлечением денег жителей Нижневартовска – ПК «Русский капитал» и ПК «Надежный капитал». Эти организации также внесены в предупредительный список на сайте Банка России.