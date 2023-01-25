В Нижневартовске поймали семейную пару на распространение закладок с синтетикой

Полицейские Нижневартовска задержали семейную пару за распространение 27 свертков с синтетическим веществом на территории города. 38-летний мужчина и 31-летняя женщина приехали из Иркутской области с целью заработать легкие деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

«Согласно химико-токсикологическому исследованию в свертках находилось производное N-метилэфедрона общей массой более 67 граммов. Кроме того, в съемной квартире фигурантов полицейские обнаружили 2 пакетика с остатками аналогичного наркотика, моток фольги, весы, упаковочный материал и другие материалы для фасовки закладок», – отметили в ведомстве.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Семейная пара заключена под стражу.