Молодежный форум «Нефтяная столица» соберет ученых и студентов в Нижневартовске

В Нижневартовске состоится шестой международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Он пройдет с 22 по 23 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о проведении форума было принято в ходе заседания правительства округа, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Отмечу, что «Нефтяная столица» зарекомендовала себя авторитетным, востребованным международным событием. В форуме в 2022 году приняли участие более тысячи молодых инженеров, учёных, студентов и представителей отраслевого и научного сообществ из 189 организаций 50 городов России и 12 стран», – сказала Наталья Комарова.

Предыдущий форум «Нефтяная столица» состоялся в марте 2022 года в Сургуте и был приурочен к 110-летию известного нефтяника Виктора Муравленко. В форуме приняли участие послы восьми иностранных государств и более тысячи человек из 50 регионов России.