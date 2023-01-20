Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который сообщил о минировании трех торговых центров

В Нижневартовске полицейские задержали лжеминера, который сообщил о минировании трех торговых центров. Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«19 января на телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска поступило 4 сообщения от неизвестного о якобы существующей угрозе зданиям нескольких торговых центров города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам полицейские установили личность звонившего», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.