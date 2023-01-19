Посетителей двух торговых центров в Нижневартовске эвакуировали после сообщения о минировании

В Нижневартовске эвакуировали посетителей крупных торговых центров «Югра-Молл» и «Грин Парк». Людей вывели на улицу по причине анонимных звонков с угрозой минирования торговых центров. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

«После проведения оперативных мероприятий установлено, что подозрительных предметов на объектах нет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность звонивших», – отметили в городской мэрии.

Также в администрации города напомнили, что штраф за ложные вызовы специализированных служб увеличились с 200 до 700 тысяч рублей, а срок уголовной ответственности – с трех до пяти лет лишения свободы.