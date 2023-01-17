16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6644   EUR  74,2646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Проект сноса разрушенного дома в Нижневартовске появится не раньше весны

Все пострадавшие от взрыва газа в Нижневартовске получили муниципальное жилье

Проект сноса разрушенного дома в Нижневартовске появится не раньше весны
Фото: vk.com/ofnv86

Нижневартовский дом на Мира, 6А, который пострадал от взрыва газа в декабре прошлого года, снесут не скоро. По информации мэрии города, на данный момент подрядная организация должна создать проект. Его разработка, включая госэкспертизу, займет два-три месяца.

«Сейчас необходимо завершить вывоз вещей из квартир. Как рассказали в отделе транспорта и связи департамента ЖКХ, по данным на 16 января выполнено 66 заявок на перевозку вещей из 51 квартиры. Вещи также перевозят на выделенный муниципалитетом склад. Всем нуждавшимся муниципалитет оперативно предоставил жилье из маневренного фонда (38 квартир), а также возможность остановиться в гостинице», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

По словам мэра Дмитрия Кощенко, власти Нижневартовска нацелены на скорейшее предоставление пострадавшим вартовчанам постоянного жилья. Сейчас специалисты занимаются оценкой квартир в разрушенном доме.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:05, просмотров: 215, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 1012
  2. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 517
  3. Застрелили и закопали из-за давнего конфликта: двух сургутян подозревают в убийстве 410
  4. Водитель из Ханты-Мансийска отправил в больницу другого автомобилиста 388
  5. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 374
  6. В Сургуте на корте «Магистраль» оборудуют теплую раздевалку 364
  7. ​Региональным чиновникам запретили отдыхать за рубежом, узнал «Коммерсантъ» 363
  8. Кот помог югорчанке скрыться от пожара и спасти другого кота 358
  9. ​Нижневартовские энергетики подключились к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе 355
  10. ​Социально-экономическое развитие Сургутского района оценила Наталья Комарова 353
  1. ​Цепляемся за норму 2216
  2. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2173
  3. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2124
  4. Еще одна брешь 2001
  5. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 1939
  6. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1901
  7. ​Широта оригинального взгляда 1879
  8. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 1871
  9. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1835
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 1814
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4560
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4361
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3816
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3792
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3659
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3637
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3559
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3515
  9. ​«Государственный человек» 3430
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3262

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика