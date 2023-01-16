В Нижневартовском районе задержали охотника на особо ценных животных

В Нижневартовском районе полиция установила 36-летнего безработного мужчину, который незаконно добыл семь особей соболя с целью дальнейшей продажи шкур зверей. В Природнадзоре Югры оценили ущерб природным ресурсам общей суммой 105 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый приехал на выходные в охотничий домик, расположенный недалеко от его дома, чтобы провести свой досуг. Животных он ловил при помощи капканов в лесном массиве на 25 км. от с. Большой Ларьяк в Нижневартовском районе. Шкуры пушного зверя подозреваемый планировал продать, а тушки скормить собакам. Также установлено, что у фигуранта отсутствовали разрешительные документы и лицензии на добычу соболей», – отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, что соболь входит в перечень особо ценных диких животных.