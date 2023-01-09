В Нижневартовске запустили рейсы в Томск и Екатеринбург

Авиакомпания Utair запустила рейсы из Нижневартовска в Томск и Екатеринбург. Первые полеты по данным маршрутам состоялись 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В рамках зимнего расписания, ЮТэйр будет выполнять полеты на этих направлениях по средам и воскресениям», – говорится в сообщении.

Цены на билет до Томска и Екатеринбурга начинаются от 6,2 и 8,3 тыс. рублей соответственно.

Отметим, что данные маршруты входят в перечень субсидируемых. Софинансирование авиакомпании в размере 50% окажут из бюджета Югры.

Ранее Utair запустили рейс из Сургута и Новокузнецк.