Дизайнер Артемий Лебедев высказался о скандальных новогодних городках в ХМАО

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в югорских городах. Больше всего внимания дизайнер уделил новогодних скульптурам в Нижневартовске и Мегионе, а также похвалил уволенного ответственного за строительства новогоднего городка в Нижневартовске. Об этом блогер рассказал в своем шоу YouTube-канале.

«Так у нас борются с творческим самовыражением чиновников. А ведь вполне может быть, что этот человек, который отвечал за благоустройство, в душе настоящий поэт», – сказал дизайнер.

Артемий Лебедев также отметил, что снежного зайца «какой-то пьяный, упоротый дворник вырубил топором». Блогер упомянул и другие фигуры зайцев в Мегионе, напоминавшие местным жителям фаллические символы.