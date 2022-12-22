Продавец из ХМАО стала фигурантом уголовного дела за продажу алкоголя подросткам

В Нижневартовске полицейские возбудили уголовное дело против сотрудницы торгового павильона, которая продала накануне спиртное 16-летнему подростку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

«Женщина 1980 года рождения, не удостоверившись в возрасте покупателя, реализовала 2 банки пива несовершеннолетнему. Как выяснили правоохранители, в прошлом году правонарушительница уже была привлечена за аналогичное нарушение и решением Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ приговорена к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей», - рассказали подробности в ведомстве.

Поскольку продавца повторно поймали на продаже спиртного подросткам, против нее завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание, начиная от штрафа и заканчивая исправительными работами на срок до одного года или ограничением заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.