Горячую линию Деда Мороза запустили в Нижневартовске

В Нижневартовске запустили горячую линию Деда Мороза. Она работает по телефону +7 (3466) 48-20-23 круглосуточно, звонки принимаются бесплатно. Позвонить новогоднему волшебнику могут все юные жители города, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Там пояснили, что ребенка следует заранее подготовить к звонку, так как общаться он будет с автоответчиком.

«Предзаписанные фразы звучат голосом, который точь-в-точь как у настоящего Дедушки. Он задает ребенку вопросы и делает паузы, чтобы тот мог ответить на них. Создается впечатление реальной беседы. В конце разговора Мороз Иванович предложит ребенку рассказать стихотворение и поделиться информацией о желаемом подарке», - рассказали подробности в пресс-службе.