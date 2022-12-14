В Нижневартовске задержали мужчину, который проник в детсад «Умка» в Нижневартовске

Сегодня, 14 декабря, неизвестный мужчина проник в детский садик «Умка» в Нижневартовске. Пьяный житель перепрыгнул забор и зашел в тамбур. Злоумышленника оперативно задержали, а детей увели в соседнее дошкольное учреждение, сообщил начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Сергей Ефремов.

«Сегодня в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что на территорию детского сада попытался проникнуть неизвестный мужчина, который был задержан сотрудниками охраны. В ходе обыска опасных предметов у мужчины не обнаружено. В настоящее время гражданин направлен в ПНД для прохождения освидетельствования. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

Сейчас по произошедшему проводится проверка, личность мужчины установлена.