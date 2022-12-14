Комплексы фотовидеофиксации установили на аварийных перекрестках Нижневартовска

На двух перекрестках Нижневартовска установили и ввели в эксплуатацию комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Под контролем электронных помощников оказались пересечение улицы Индустриальной и 6-П и пересечение улицы Мира и проспекта Победы.

«Эти участки в прошлом году были признаны очагами аварийности. Установленная система фотовидеофиксации должна изменить ситуацию к лучшему», - отметили в пресс-службе администрации города.

Комплексы способны фиксировать следующие нарушения: выезд автомобиля за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Изображения с аварийных перекрестков передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.