17 декабря в Нижневартовске откроют елочные базары

С 17 декабря в Нижневартовске откроют 27 точек по продаже елей и других деревьев к Новому году. Муниципальные и частные елочные базары будут работать до 31 декабря. Об этом сообщили в администрации города.

Список мест, где можно приобрести елку:

ул. 60 лет Октября, территория бывшей автостанции - муниципальный елочный базар, который будет работать при погоде до -20 градусов с 10 до 24 часов.

Прилегающая территория к СТО «Автоальянс», улица Северная, 61/4

Прилегающая территория к магазину «Пятерочка», улица Интернациональная, 8

Прилегающая территория к рынку «Славтэк», улица Мира, 73-В

Прилегающая территория к торгово-монтажной компании, улица Лопарева, 126/2

Прилегающая территория к АО «Северсвязь», улица Лопарева, 155-А

Прилегающая территория к автомойке, улица Лопарева, 91

Прилегающая территория к ООО «Бизнес-2», улица Лопарева, 153

Прилегающая территория к ТЦ «Мандарин», улица 60 лет Октября, 80-А

Прилегающая территория к магазинам «Любимый»: улица Мира, 38, улица Ханты-Мансийская,17-А, улица Северная, 48, улица Чапаева, 5, улица Спортивная, 9, улица Маршала Жукова, 6, улица Заводская, 16, улица Ленина, 10-П, улица Интернациональная, 39, улица Зимняя, 6, улица Мира, 97, улица Спортивная, 17, улица Дзержинского, 21, улица Ленина, 46, улица Ленина, 14, улица Нефтяников, 44, улица Мира, 56.

Отметим, что жители Нижневартовска могут заготовить дерево самостоятельно. Для этого необходимо приобрести «порубочный» талон по адресу Лопарева, 77. Стоимость талона — 400 рублей.