В больнице Нижневартовска выполнили первую в Югре малоинвазивную операцию

Хирурги окружной клинической больницы Нижневартовска спасли жизнь женщине, у которой выявили крайне редкое патологическое состояние, развивающееся при венозном тромбозе, которое называется «синяя флегмазия» или «голубой флебит Грегори». Это заболевание ведет к ампутации конечности в 50% наблюдений и смерти 40% пациентов.

«Для Екатерины все началось стремительно: в один из трудовых дней она обнаружила, что нога резко отекла, посинела и начала болеть. Сначала женщину по скорой доставили в хирургическое отделение городской больницы города Стрежевого, где в срочном порядке был согласован перевод пациентки в стационар окружной клинической больницы Нижневартовска. На фоне ишемического венозного тромбоза у нее началось развитие «синей флегмазии», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своих соцсетях.

С учетом всех показаний и состояния женщины, ей была выполнена первая в округе малоинвазивная операция – селективный внутривенозный катетерный тромболизис. Ее провел врач-хирург Дмитрий Корнилов.

Сейчас общее состояние пациентки стабилизировалось, боли прошли, а угроза жизни миновала. Сегодня она уже находится дома.