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Вартовчанин выехал на перекресток и столкнулся с двумя автомобилями

Водитель иномарки в Нижневартовске устроил аварию с пострадавшим

Вартовчанин выехал на перекресток и столкнулся с двумя автомобилями
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 10 декабря, в Нижневартовске произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, виновник ДТП выехал на перекресток на красный свет светофора и допустил столкновение.

«Около 17 часов, в районе дома 79 «Б» на ул. Индустриальная, 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, выехал на перекресток с левым поворотом, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo», под управлением 22-летнего водителя. От удара «Toyota» поменяла направление движения и допустила наезд на другое транспортное средство «Volkswagen», под управлением 38-летней женщины», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате происшествия водитель «Daewoo» получил травмы.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых трое получили травмы.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 80, комментариев: 0
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