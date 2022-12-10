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В Югре при пожаре в жилом вагоне погиб человек

В Нижневартовском районе в жилом вагоне сгорел человек

В Югре при пожаре в жилом вагоне погиб человек
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня рано утром в Нижневартовском районе Югры горели жилые вагончики. Возгорание унесло жизнь человека. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45 км. автодороги Нижневартовск - Радужный. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение… Есть погибший», — отметили в ведомстве.

Отметим, что в тушении пожара приняли участие семь огнеборцев и три машины, а площадь горения составила 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 164, комментариев: 0
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