В Нижневартовском районе в жилом вагоне сгорел человек

Сегодня рано утром в Нижневартовском районе Югры горели жилые вагончики. Возгорание унесло жизнь человека. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«В 04:47 поступило сообщение о возгорании вагончиков в районе 45 км. автодороги Нижневартовск - Радужный. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение… Есть погибший», — отметили в ведомстве.

Отметим, что в тушении пожара приняли участие семь огнеборцев и три машины, а площадь горения составила 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.