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Пожилой вартовчанин на легковушке пострадал в ДТП

Водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию в Нижневартовске

Пожилой вартовчанин на легковушке пострадал в ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 8 декабря, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. По предварительной информации, он не предоставил преимущества в движении и столкнулся со встречным автомобилем.

«Около 12 часов дня, 54-летний водитель, управляя транспортным средством «Лада XRAY», двигаясь по ул. Нефтяников, при осуществлении маневра "поворот налево" вне перекрестка, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада Веста». В результате происшествия 52-летний пассажир первой отечественной легковушки получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро получили травмы.

Напоминаем, ранее на месторождении в Югре столкнулись грузовики.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 79, комментариев: 0
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