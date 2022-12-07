Россиянин пытался провезти охотничьи ножи как сувенирные и был пойман в аэропорту Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска таможенники обнаружили в багаже россиянина, прилетевшего из Худжанда, три охотничьих ножа. Путешественник пояснил, что об ограничениях на ввоз холодного оружия не знал и перевозит товары как сувенирные. Экспертиза показала, что ножи изготовлены по конструкции охотничьих и относятся к клинковому колюще-режущему холодному оружию, что не может быть отнесено к подарочным изделиям.

«Запрещенные товары сотрудники таможенного поста Аэропорт Нижневартовск изъяли. По фактам недекларирования товаров возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.1. ст. 16.2 КоАП России и по ч. 1 ст. 16.3 КоАП России. Материалы дела направлены в суд», – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.