В школе №21 Нижневартовска между школьниками произошел конфликт с поножовщиной

Сегодня, 6 декабря, около 8 часов между восьмиклассниками средней школы №21 в Нижневартовске произошел конфликт. Учащийся накинулся на одноклассника с ножом, в результате чего тот попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье. На месте инцидента находится председатель комиссии по делам несовершеннолетних Лукаш Н.В. Совместно с правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства и правомерность действий сотрудников образовательного учреждения», – сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

В нынешний момент образовательный процесс в школе не приостановлен. В учреждение выезжает комиссия департамента образования Югры, чтобы установить причины происшествия, рассказал «URA.RU» директор ведомства Алексей Дренин.

UPD: По предварительной информации СК России по Югре, стало известно, что конфликт произошел в гардеробе школы между 14-летними учениками восьмого класса. Один из них нанес удар ножом в область туловища оппоненту.

Несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали.